Риэлторские агентства Москвы заявляют о невиданным падении спроса на элитную недвижимость. Цены как на новостройки, так и на вторичном рынке достигли антирекорда последних пяти — семи лет.
Только за последний месяц квадратный метр элитного жилья подешевел на 2,6%, причём падает стоимость и комфорт-класса, и бизнес-сегмента недвижимости.
"В период с 21 сентября и до середины ноября спрос на дорогое жилье рухнул на 43%, что сопоставимо с обвалом рынка в апреле этого года", — рассказал глава компании Apple Real Estate Данила Савченко в интервью изданию NEWS.ru.
По словам участников рынка, девелоперы готовы предоставлять рекордные скидки, которые достигают 20-25% на жилье премиум-класса.
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