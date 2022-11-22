Спрос на элитную недвижимость в Москве рухнул до уровня 2015 года

Риэлторские агентства Москвы заявляют о невиданным падении спроса на элитную недвижимость. Цены как на новостройки, так и на вторичном рынке достигли антирекорда последних пяти — семи лет.

Только за последний месяц квадратный метр элитного жилья подешевел на 2,6%, причём падает стоимость и комфорт-класса, и бизнес-сегмента недвижимости.

"В период с 21 сентября и до середины ноября спрос на дорогое жилье рухнул на 43%, что сопоставимо с обвалом рынка в апреле этого года", — рассказал глава компании Apple Real Estate Данила Савченко в интервью изданию NEWS.ru.

По словам участников рынка, девелоперы готовы предоставлять рекордные скидки, которые достигают 20-25% на жилье премиум-класса.