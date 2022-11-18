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Приезжие готовы жить в московских 9-метровых квартирах без окон ради прописки

Недвижимость

Новый формат жилья "пусть конура в человейнике, зато в Москве" стремительно завоевывает популярность на рынке недвижимости. В столице становятся востребованными микроквартиры размером до 10 кв. м.

Приезжие готовы жить в московских 9-метровых квартирах без окон ради прописки

По данным платформы bnMAP. pro, квартира площадью в 9 кв. м на Миусской улице продавалась за 4,5 млн рублей. Ее аналог на Вольной улице размером в 9,2 кв. м ушел за 2,97 млн рублей.

Такие квартиры перестали быть редкостью, равно как и "квадраты" без окон, в подвалах, на цокольных и антресольных этажах.

Такие предложения есть в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах — и спрос на них довольно большой. Первичный рынок в Москве заполучил такие варианты в пяти комплексах — проектах реконструкции зданий, которые реализовали частные инвесторы.

По данным "Метриума", в продаже есть апартаменты в подвалах площадью 11,8 — 33,2 кв. м, в некоторых из них нет окон. Стоит такое "счастье" от 1,43 до 7,99 млн рублей — это на 21-40% дешевле, чем на обычных этажах.

Скупают и квартиры-антресоли — это второй этаж в конструкции, построенной внутри одного помещения. По сути, на этом фоне стандартная маленькая однушка в новостройке размером в 22 кв. м будет рассматриваться беднеющими россиянами как "шикарные условия".

Миграция сегодня идет из центральной части страны, так как там нет работы и перспектив. Жители периферии стремятся покупать квартиры общей площадью 12-14 метров в Москве.

Цели в общем понятны — получить московскую прописку, а с ней — медицину, субсидии и пенсии для постаревшей родни. И, конечно, уехать в "город возможностей для работы и отдыха"…

Рынок приграничных с Украиной районов тоже очень оживлен: люди продают квартиры за бесценок, чтобы уехать от вероятности обстрелов ВСУ. Так что жители этих областей массово распродают свое жилье (исключение — Крым, там жилье скупается и растет в цене), чтобы переехать в Москву и города-"миллионники".

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркки, налицо оптимизация предложения с целью снижения стоимости апартаментов в экономичном сегменте. Рынок реагирует на вызовы сегодняшнего дня.

Кроме провинциалов, такие квартиры активно покупают инвесторы для будущей сдачи в аренду. По мнению президента Magic Group Александра Перемятова, это самый недооцененный сегмент. Со временем такие апартаменты могут появиться даже в торговых центрах, в которых уже давно следует сделать реконструкцию, заявил он.

С учетом меняющихся реалий доступное жилье будет однозначно пользоваться спросом, уверены эксперты.

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Автор: Александр Шторм
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