Аналитик Иванов: стоимость вторичного жилья в РФ упала на 30-40% в сентябре

В сентябре 2022 года в России подешевело жильё на вторичном рынке, заявил ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов.

В беседе с URA.RU он отметил, что средняя скидка на "вторичку" составила шесть процентов. Это рекордный показатель за последние пять лет, пояснил эксперт.

Иванов добавил, что спрос на вторичное жильё продолжает расти.

"Вторичка" создаёт хорошую конкуренцию новостройкам", — считает аналитик.

Он также сообщил, что на рынке недвижимости наблюдается активизация инвесторов, которые ищут способы быстрой продажи старых квартир с неплохой скидкой. Кроме того, Иванов подчеркнул: после объявления частичной мобилизации многие россияне пожелали вложить имеющиеся у них накопления в покупку жилья.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предрёк "большое снижение" стоимости квартир в России. Они будут дешеветь до осени 2023 года, уточнил специалист.