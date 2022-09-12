Самый дорогой особняк в московском Серебряном Бору стоит 1,15 млрд рублей

Серебряный Бор — одно из мест Москвы, где сосредоточена элитная недвижимость. В августе спрос на покупку особняков в этом экологически чистом лесопарке вырос на 15,7% по сравнению с июлем, сообщила изданию "Вести Подмосковья" пресс-служба компании Skolkovo Realty.

По данным на начало сентября в Серебряном Бору продаются 22 дома со средней площадью в 612 квадратных метров. Средняя цена за квадратный метр снизилась с начала 2022 года и сейчас составляет 475 миллионов рублей.

Самый недорогой дом в Серебряном Бору сейчас стоит 172 миллиона рублей. Он представляет собой здание площадью 230 квадратных метров, которое расположено на участке в восемь соток. За последние два месяца особняк вырос в цене на 10 миллионов рублей.

Самый дорогой дом стоит 926 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит здание площадью 1,6 тысяч квадратных метров на участке в 20 соток. В начале года этот особняк стоил 1,15 миллиарда рублей.