Последние приготовления в ЖК “Татьянин парк”

Коммунальщики завершают подключение уличного освещения в ЖК "Татьянин парк”, сообщили в пресс-службе компании застройщика.

"Проблема с периодическим отключением дворового освещения по одной из улиц в ЖК "Татьянин парк" действительно наблюдалась. На данный момент происходит финальный этап передачи электросетей ресурсной компании. После постановки сетей на баланс перебои в организации уличного освещения прекратятся", — сказали в пресс-службе.

В сети разгорелся скандал из-за частых отключений света во дворе ЖК и жители после решили привлечь внимание к проблеме с помощью флешмоба. На асфальте перед домом люди выложили свечами ночью фразу "Дайте свет!". Конечно, это не ускорило работы электриков, но застройщик обещает, что все работы находятся на финальной стадии.