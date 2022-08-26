В Екатеринбурге из-за мощного дождя некоторые улицы оказались под водой, а в одном доме на втором этаже забил фонтан. Об этом рассказали местные журналисты.
В управляющей компании "ТЭН-Сервис" объяснили происшествие погодными условиями.
"Произошёл единовременный сброс атмосферных осадков в ливневую канализацию и её переполнение", — сказали представители организации, передаёт tagilcity.ru.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.