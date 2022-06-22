В Мариуполе начали строить жилые дома и больницы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе началось строительство и восстановление жилых микрорайонов, больниц и инженерных коммуникаций.

По его словам, специалисты обследовали почти все здания в городе. Теперь по каждому зданию принимаются решения: ремонтировать или сносить и строить на этом месте новый дом. Планируется, что к 2035 году численность горожан вырастет до 500 тысяч человек, отметил вице-премьер.

Также власти рассчитывают увеличить портовые мощности Мариуполя.

"Смотрим, как развивать туризм, как сделать рекреационные зоны и какие виды бизнеса еще можно развить на территории Мариуполя", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-премьер считает, что на территории завода "Азовсталь" нужно сделать промышленный парк или место отдыха.

В конце февраля Вооружённые силы РФ и бойцы ДНР блокировали Мариуполь. 10 апреля подразделения армии Украины были заблокированы на территории предприятия "Азовсталь". К 20 мая все украинские боевики сложили оружие, вышли из катакомб и сдались в плен.

По данным ООН, Мариуполь покинули 450 тысяч человек. В городе разрушены до 90% жилых зданий.