Стало известно, в каких городах России продаются квартиры, стоимость которых превышает 100 млн рублей. Результаты мониторинга рынка элитного жилья представили "Вести Подмосковья".
Анализ провели специалисты Skolkovo Realty. Они отметили, что 6 146 таких дорогостоящих квартир выставлены в настоящий момент на продажу в девяти российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Омске, Красноярске, Сочи, Краснодаре и Калининграде.
Кроме того, предложение по продаже квартир дороже 100 млн рублей выросло на 7,56% за последний год.
В конце февраля ключевая ставка Банка России выросла, что повлекло за собой повышение ставок по ипотеке. Однако специалисты заявили, что сильно спрос на жильё в новостройках не снизится благодаря льготной ипотеке по сниженной ставке. Они рассказали, стоит ли в настоящее время покупать квартиры. По мнению экспертов, есть смысл воспользоваться специальными условиями по кредитам от самих застройщиков и банков, являющихся их партнёрами.
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