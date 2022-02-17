ГК "МИЦ" возводит новый объём домов в жилом проекте "Цветочные поляны"

Новая очередь строительства в ЖК "Цветочные поляны" будет возведена на территории площадью 35 Га в поселке Середнево в ТиНАО. Рядом находится Валуевский и Ульяновский лесопарки. В планировочной документации предусмотрены различные инфраструктурные объекты — это школа на 1100 мест, ДОУ на 250 мест. В объем строительства войдут мощеный пешеходный бульвар, цветники, альпинарии с подсветкой в ночное время.
Первую фазу строительства планируют завершить к 2024 году. Речь идет о многосекционных жилых объектах монолитного образца с переменной этажностью (14-16 этажей) расположенных на площади 167,3 тыс. кв метров. Кроме этого, в объем также включены: паркинг, многофункциональный комплекс с бассейном, фитнесом, СПА. Торговая галерея, фудхолл, детский центр и офисные помещения также обозначены в планировке.
На территории строительства также предусмотрена парковая зона
В концепции ЖК "Цветочные поляны" представлены различные решения с продуманными приватными и гостевыми зонами, гардеробными. Выбор объектов представлен от небольших студий до четырехкомнатных квартир с просторными кухнями-гостиными, а также по классическому варианту — с большими гостиными комнатами и спальнями. Застройщик также предлагает клиентам квартиры с панорамным видом, увеличенной высотой остекления окон, с просторной гардеробной комнатой и мастер-спальнями с индивидуальными душевыми комнатами.
Строительство первой очереди "Цветочных полян" предусматривает дома по индивидуальному дизайну в европейском стиле. Речь также идет о придомовых территориях с комфортными дворами-парками, где ведется круглосуточное видеонаблюдение.
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