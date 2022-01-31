К лету платежи по ипотеке вырастут на 21 процент

В России из-за высоких ставок по ипотечным кредитам, а также из-за повышения цен на недвижимость, платежи по жилищным займам в 2022 году могут вырасти на 21%, сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на заявление риэлтора Татьяну Решетникову.

"При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%", — заявила эксперт.

По её словам, переплата за весь срок пользования ипотеки увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

Например, однокомнатная квартира стоимостью 82 тыс. 605 рублей за квадратный метр будет стоить в месяц по ипотеке вместо 20 тыс. 188 рублей — 24 тыс. 353 рубля. В результате этого итоговая стоимость жилья вырастет почти на миллион рублей — до 6,2 млн.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что пик роста цен на недвижимость в РФ можно считать пройденным.

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