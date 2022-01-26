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Автор Екатерина Широкова

Паршиков рассказал, что будет с ценами на жильё в 2022 году

Недвижимость

Из-за роста ипотечной ставки и понижения спроса на жильё в 2022 году кардинального изменения цен на жилплощадь ждать не приходится, заявил генеральный директор риэлторской компании "Полезные люди" Юрий Паршиков.

Паршиков рассказал, что будет с ценами на жильё в 2022 году

По словам специалиста, немалую роль в ценообразовании играет и внешнеполитическая обстановка. Если в 2021 году цены на недвижимость заметно возросли из-за пандемии, туманных перспектив курса валют и подорожания материалов, то в этом году сильный всплеск цен не предвидится.

Как пояснил Паршиков, учитывая, что через ипотечное кредитование проводятся около 85% всех сделок, снижение спроса будет иметь место. А повышение ставок заставляет людей паниковать и вкладывать деньги в "материальный" рынок.

"Ситуация сейчас неоднозначная, я думаю, через месяц-полтора картина может измениться с учётом внешнеполитических событий, которые влияют на курс доллара, евро, нефти и так далее. Более точный прогноз цен на недвижимость на 2022 год можно будет сделать только к началу весны. Однако на данный момент мой вывод таков: цены не подскочат, но и кардинального снижения стоимости жилья ждать не стоит", — пояснил эксперт в беседе с ФАН.

По мнению специалиста, к весне продолжат дорожать новостройки по отношению к "вторичкам", однако, сильного увеличения цен не предвидится.

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"Всех запрут в человейниках": каким будет жилье в будущем?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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