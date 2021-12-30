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Автор Ольга Лазарева

"Бест Вей" оспаривает своё включение в "Список неблагонадежных" ЦБ

Недвижимость » Жилкооперативы

24 декабря в Москве в пресс-центре "МК" прошла пресс-конференция потребительского кооператива "Бест Вей", которая была собрана в связи с тем, что 17 ноября с. г. впервые в России ЦБ России без доказательной базы внес ПК "Бест Вей" в Список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности, и руководство кооператива опасается незаконных санкций в отношении деятельности всех потребительских кооперативов.

"Бест Вей" оспаривает своё включение в "Список неблагонадежных" ЦБ

В пресс-конференции приняли участие председатель правления ПК "Бест Вей" Екатерина Скибо; независимый экономист, депутат Государственной думы VII созыва, кандидат экономических наук Сергей Крючек; генеральный директор ООО "Эксперт" (занимающегося юридическим сопровождением кооператива) Мария Горбанева; адвокат Антон Павлов; член Совета кооператива Александр Чжен; пайщики кооператива.

"Мы считаем, что кооператив был фактически обвинен в неких нарушениях, которые не были до него доведены, — отметила в своем выступлении Мария Горбанева, — причем обвинен в неправовом порядке: в Интернете и без каких-либо доказательств. Кооперативу непосредственно не предъявляют никаких претензий: с ним общаются языком неких списков и пресс-релизов, не имеющих юридической силы, которые тем не менее порождают негативные последствия и для кооператива в целом, и для отдельных его пайщиков".

"Алгоритм, предложенный кооперативом по приобретению недвижимости, один из самых гарантированных и защищенных законодательством Российской Федерации, — заявил Сергей Крючек. — Жизнеспособность кооператива, работающего уже почти восемь лет, и масштабы его деятельности заслуживают изучения и воплощения в законодательстве как способ реализации прав граждан на жилье в условиях демократического общества. Этот опыт нужно тиражировать, а не подвергать кооператив санкциям. Тем более что кооператив дает реальную возможность приобрести недвижимость: в среднем в текущем году, если просчитать, кооператив приобретает две-три квартиры в день, даже в выходные дни. Шаги, предпринятые ЦБ РФ в отношении кооператива "Бест Вей", на мой взгляд, подрывают все кооперативное движение в России".

Пайщик кооператива из Москвы, адвокат Владимир Данч подчеркнул: "В 2019 году Банк России в письме в ответ на запрос одной из экспертных организаций указывал, что вопросов к кооперативу нет. С чем связано изменение позиции?"

По мнению пайщика, ЦБ своими действиями фактически ограничивает граждан в праве распоряжаться собственными финансовыми средствами законными способами, навязывая им банковское кредитование, которое им невыгодно.

"И кооператив в целом, и мы, рядовые пайщики, будем бороться с действиями ЦБ правовыми средствами!" — подытожил Владимир Данч.

Мария Горбанева сообщила, что кооператив в судебном порядке оспаривает действия Банка России по включению в Список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности ЦБ. В частности, в Арбитражный суд города Москвы поданы иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании незаконными действий ЦБ РФ и исключении кооператива из списка. Кроме того, кооператив будет оспаривать действия других государственных органов, принимаемых на основе позиции ЦБ РФ.

"Эти наши усилия продиктованы не только опасениями за нашу судьбу, но и опасениями за судьбу других подобных кооперативов, — резюмировала Екатерина Скибо. — Ведь их может постигнуть та же участь, что и нас. Победа в этом правовом споре будет победой для кооперативного движения в России и для всего демократического общества!"

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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