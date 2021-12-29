Две петиции в защиту кооператива "Бест Вей" набрали почти 25 тыс. голосов

Две петиции в защиту потребительского кооператива "Бест Вей" на платформе change.org набрали почти 25 тыс. голосов: подписавшиеся высказываются в поддержку кооператива, который подвергнут критике со стороны ЦБ.

Кроме того, пайщики кооператива записали уже более 70 роликов в своих социальных сетях в защиту кооператива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.