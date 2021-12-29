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Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков почти 2500 объектов недвижимости

Недвижимость » Жилкооперативы

Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни "Бест Вей" на пресс-конференции 24 декабря с. г., прошедшей в пресс-центре "МК" в Москве, представил результаты деятельности кооператива в 2021 году — восьмом году деятельности кооператива.

Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков почти 2500 объектов недвижимости

Как сообщила председатель правления кооператива Екатерина Скибо, на 13 декабря 2021 года численность членов кооператива составляет 19 204 человека. В интересах пайщиков ПК приобрёл и передал в безвозмездное пользование 2478 объектов недвижимости, из них по 247 объектам недвижимости пайщики полностью выплатили пай.

Паевой фонд ПК "Бест Вей" на 16 декабря с. г. составляет более 10 млрд рублей.

  • Из них более 8,5 млрд рублей — это стоимость имущества, приобретённого в рамках целевых программ, находящегося в собственности ПК, зарегистрированного в установленном законом порядке и переданного в безвозмездное пользование членам ПК;
  • более 3,8 млн составляют денежные средства, внесённые по договорам долевого участия (незавершенное строительство);
  • более 71 млн рублей — это денежные средства, внесённые в качестве оплаты по договорам купли-продажи имущества в депозит нотариусу либо аккредитив (данное условное денежное обязательство используется на период регистрации Росреестром перехода права собственности в отношении ПК).

Более 1,5 млрд составляют денежные средства паевого фонда на расчётном счёте, более 2,2 млрд — фонд развития и неделимый фонд, предназначенные для выполнения уставных целей, а также для обеспечения хозяйственной деятельности ПК.

"ПК "Бест Вей", — отметила Екатерина Скибо, — является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан или граждан и юридических лиц, созданным на основе членства путём объединения его членами имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. В соответствии с уставом кооператив не вправе использовать заёмные денежные средства, что способствует его экономической устойчивости".

ПК, подчеркнула г-жа Скибо, добросовестный налогоплательщик, все налоги и сборы перечисляет в установленные законом сроки и в полном объёме. Сумма налогов, уплаченных ПК за период с 2014-го по 2021 год, составляет почти 70 млн рублей.

"ПК на постоянной основе осуществляет взаимодействие с пайщиками, — говорит Екатерина Скибо, — оперативно информирует пайщиков о деятельности ПК. Подавляющее большинство спорных ситуаций с пайщиком решается путём переговоров. Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке председателем правления и советом ПК".

Екатерина Скибо напомнила: если пайщик принял решение добровольно выйти из кооператива либо был исключен из ПК, возврат его паевых взносов осуществляется в обязательном порядке на условиях, предусмотренных уставом и положениями ПК о целевых программах. "Кооператив продолжает развиваться и улучшать свою работу", — подчеркнула она.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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