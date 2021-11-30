Количество пайщиков ПК "Бест Вей" за последний год увеличилось вдвое

Совет Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" подвёл предварительные итоги 2021 года — восьмого года работы кооператива.

Кооператив каждый год превышает все показатели среди подобных организаций. Количество пайщиков за последний год почти удвоилось и составило примерно 18 500 человек.

Более 2100 семей в России уже живёт в квартирах, приобретённых с помощью кооператива "Бест Вей", и почти столько же — около 2100 семей — ожидает момента заселения в течение ближайших 12-18 месяцев.

"Кооперация — мощная сила, которой не могут помешать кризисы или пандемии, — говорит председатель Совета ПК "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Наш кооператив очень хорошо демонстрирует это на протяжении всего периода своей работы: постоянно улучшает свои показатели".