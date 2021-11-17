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В Москве открылась вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж"

Недвижимость

Во вторник, 16 ноября 2021 года стало известно о том, что вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж" открылась в российской столице в районе Смоленской площади. Согласно предоставленным агентством ТАСС данным, в реализацию этой идеи вложили порядка 170 миллионов долларов США.

В Москве открылась вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж"

Гендиректор "Корпорация А. Н.Д" Саит-Салам Гуцериев говорит, что большую часть площади ТЦ занял масштабный универсальный магазин под названием "Стокманн". Там же расположились зона для ресторанов, популярный магазин "М-Видео", где все желающие могут приобрести бытовую технику и прочие товары. В скором времени будет открыт большой кинозал "Пять звёзд". Он отличается тем, что ориентирован на авторские и фестивальные киноленты.

Гуцериев добавил, что, в целом, несмотря на введённые карантинные ограничения в ноябре 2021 года, компания чувствует динамику восстановления активности посетителей торгового центра в российской столице. На территории торгового центра также огромное количество различных брендовых магазинов с европейским подходом.

Само здание представляет огромный каскад из застеклённых террас. Здесь же можно найти множество смотровых площадок и ярусов. Архитекторы продумали всё до мельчайших деталей, здесь есть даже спуск к Садовому кольцу, что весьма удобно.

Общая площадь составила около 58,5 тысяч квадратных метров. В здании есть несколько подземных и наземных гаражей. Это сделано для того, чтобы угодить каждому. Объект был разработан представителями бюро "Чапман Тэйлор" (базируется на территории Великобритании).

Презентация нового торгового центра стала одним из самых заметных событий в мире коммерческой недвижимости Москвы в 2021 году.

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Автор: Ольга Лазарева
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