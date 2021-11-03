Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели двухэтажные апартаменты в Турции

Актриса Анастасия Макеева поделилась радостной новостью — она вместе со своим избранником Романом Мальковым купила большую двухэтажную квартиру в Турции.

Актриса сообщила новость о покупке недвижимости за границей в своём YouTube блоге.

"Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции, и теперь у нас тёплая зима в Алании. 26 градусов тепла, и вода 24 градуса тоже радует. Но это не все радости, которые мы получили. Вообще, в прошлом году свадьбу и много дел было, мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса".

Макеева показала новую квартиру изнутри, похвасталась большой светлой гостиной, огромной спальней, двумя просторными террасами с прекрасным видом на горы. Также в новой квартире нашлось место для детской и комнаты для пасынка актрисы, старшего сына её супруга от предыдущего брака — Андрея, который решил жить с отцом и его новой женой.

В новой квартире Макеева решила устроить для себя творческий кабинет с фортепьяно. Актриса очень довольна своей покупкой:

"Главное — соотношение цены и качества! У нас вид на три стороны — горы, море и банановые плантации".

Артистка добавила, что хочет начать свой строительный бизнес. Она уверяет, что её супруг уже владеет строительной компанией и небольшим заводом.

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