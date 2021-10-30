Истории успеха пайщиков — в блоге Романа Василенко

Уже второй год председатель Совета ПК "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко является постоянным колумнистом "Комсомольской правды" — ведёт блог на портале газеты.

Блог представляет собой энциклопедию покупки недвижимости с помощью кооператива: в нём Роман Викторович рассказывает о реальных историях покупки объектов недвижимости в рассрочку с помощью кооператива самых разных групп граждан, прежде всего социально незащищённых.