150 квартир перешли в собственность пайщиков ПК "Бест Вей"

Как сообщает Совет Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей", к концу сентября 2021 года 150 объектов недвижимости перешли в собственность пайщиков.

Кооператив существует с 2014 года, период, на который он предоставляет средства в рассрочку, как правило, составляет 10 лет. В период выплаты суммы рассрочки недвижимость находится в собственности кооператива, но в пользовании пайщика. Таким образом, часть пайщиков досрочно погасила задолженность перед кооперативом, и по справке о полной выплате пая перевела объекты недвижимости из кооперативной собственности в частную.

ПК "Бест Вей" приобрел для своих пайщиков 2216 объектов недвижимости. Общее число пайщиков кооператива составляет более 17000. 364 объекта недвижимости находятся на оформлении. Рассчитываются за приобретенные объекты недвижимости 2067 пайщиков.

Количество объектов недвижимости, за которые пайщики рассчитались с кооперативом, неуклонно растет, отмечает член Совета ПК "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук. Если в начале текущего года число квартир, за которые рассчитались пайщики, составляло около 100, то за девять месяцев текущего года произошел существенный рост.

Чайчук связывает это увеличение с тем, что "условия, предлагаемые кооперативом, максимально благоприятствуют тому, чтобы пайщики могли как пользоваться рассрочкой весь согласованный с кооперативом период, так и сокращать период рассрочки по своему усмотрению. После того, как пайщик оплачивает расходы кооператива на юридическую проверку и независимую оценку недвижимости, приобретаемой для него, а после приобретения квартиры делает все необходимые платежи государству, он возвращает кооперативу средства ровно в том объеме, в котором они предоставлены кооперативом — без процентов, а также платит небольшие членские взносы".

Таким образом, отмечает Евгений Олегович, от собственности на квартиру пайщика часто отделяет вполне приемлемая сумма, и у некоторых пайщиков возникает желание выплатить пай раньше срока — и, кстати, сэкономить на переплате, так как за меньший период они заплатят меньше членских взносов.

"Кооператив ничего не имеет против погашения долга раньше времени, так как за счет возвратных платежей пополняется паевой фонд, из которого и приобретается недвижимость для новых пайщиков".

Евгений Чайчук подчеркивает, что благодаря таким условиям кооператива не один десяток пайщиков приобрел с его помощью два объекта недвижимости, а некоторые — даже и три.

"Это свидетельствует о высокой надежности и привлекательности кооператива".