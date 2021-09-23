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Понабрали: россиянам в текущем году выдадут рекордное количество ипотек

Недвижимость

Ипотечные кредиты достигнут своего рекорда к концу этого года. По расчётам экономиста, банки выдадут россиянам на покупку жилья больше четырёх триллионов рублей.

Понабрали: россиянам в текущем году выдадут рекордное количество ипотек

"Ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года — выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей", — сказал управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев в беседе с РИА Новости.

При этом как отметил эксперт, первое полугодие было достаточно "медлительным" в отношении темпов кредитования. Но во второй половине 2021 года, выдачи по ипотеке могут стать "прорывными".

По мнению Сараева, спрос неуклонно растёт на "вторички".

Всё дело в стоимости жилья. Вторичный рынок сохраняет устойчивость в ценовом сегменте в отличие от новостроек. Однако на новое квартиры эксперт прогнозирует спрос у молодых семей.

Несмотря на "провальные" показатели по выплатам потребительских кредитов, ипотеку россияне платят исправно. Как подчеркнул Сараев, долги за жильё в этом сегменте не превышают одного процента. Однако радоваться рано, считает эксперт, долгосрочная перспектива всё же сулит увеличение задолженностей перед банками в ближайшие 2-3 года.

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Вторичный рынок идеологически устарел
Автор: Екатерина Широкова
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