Хуснуллин заявил о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Нижнем Новгороде и Челябинске будет построен метрополитен. Также дорабатывается вопрос о строительстве метро в Красноярске.

Во вторник, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России и руководством партии "Единая Россия".

На мероприятии, которое прошло в онлайн-режиме, Хуснуллин рассказал о начале реализации сложных проектов, обозначенных главой государства. К ним относится строительство метрополитена в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. По первому городу подготовлена комплексная программа, по второму — принято решение, по третьему — дорабатывается вопрос.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.