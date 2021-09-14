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Хуснуллин заявил о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске

Недвижимость

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Нижнем Новгороде и Челябинске будет построен метрополитен. Также дорабатывается вопрос о строительстве метро в Красноярске.

Во вторник, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России и руководством партии "Единая Россия".

На мероприятии, которое прошло в онлайн-режиме, Хуснуллин рассказал о начале реализации сложных проектов, обозначенных главой государства. К ним относится строительство метрополитена в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. По первому городу подготовлена комплексная программа, по второму — принято решение, по третьему — дорабатывается вопрос.

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Гость Марат Хуснуллин. Познер. Выпуск от 29.03.2021
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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