Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости

По информации правления кооператива "Бест Вей" для пайщиков, на конец августа в интересах пайщиков приобретено около 2150 объектов — квартир. Также с весны этого года кооператив приобретает апартаменты и машиноместа.
Число пайщиков кооператива превышает 16 тысяч. В очереди на покупку недвижимости стоит более 1700 пайщиков.
"Кооператив прежде всего привлекателен для социально не защищённых слоёв населения, которым необходима недвижимость, но у которых нет финансовых возможностей, для того чтобы приобрести её "с сегодня на завтра" — чаще всего даже в кредит, так как они не имеют средств для первоначального взноса, — говорит член совета ПК "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — Суть кооперативной программы недвижимости в том, чтобы предоставить возможность постепенно накопить средства на первоначальный взнос, затем приобрести с помощью кооператива недвижимость с высокими гарантиями ее юридической чистоты и ликвидности, а также вернуть предоставленные кооперативом средства из паевого фонда без процентов".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.