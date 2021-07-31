Принципы Романа Василенко — в интервью Владимиру Познеру

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко дал большое интервью Владимиру Познеру.
В беседе со знаменитым тележурналистом Роман Викторович рассказал о своем жизненном пути и о пути в бизнесе, о своих взглядах на актуальные общественно-политические проблемы, а также о том, как была сформулирована и как развивалась программа приобретения недвижимости ПК "Бест Вей" — уникальная в России социально ориентированная программа решения жилищного вопроса.
Это уже второе интервью Романа Викторовича Василенко одному из знаменитых российских тележурналистов: первым было интервью Владимиру Соловьеву.
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