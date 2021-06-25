Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти

Как сообщает совет кооператива, к концу июня 2021 года Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни "Бест Вей" приобрел для своих пайщиков более 2200 объектов недвижимости. Общее число пайщиков кооператива составляет более 17 000.

В очереди на покупку объектов недвижимости к концу июня стоит более 1600 пайщиков. Более 70 пайщиков, очередь которых уже подошла, находится в процессе сделки по приобретению недвижимости. Около 400 объектов недвижимости находится на оформлении. Рассчитывается за приобретенные объекты недвижимости около 1800 пайщиков. Полностью рассчитались за объекты недвижимости перед кооперативом 124 пайщика: приобретенные для них объекты недвижимости стали их собственностью, у них нет никаких долгов и обременений.

"Неуклонный рост количества пайщиков и объемов приобретенной для них недвижимости говорит о правильно выбранной стратегии развития кооператива, — уточняет заместитель председателя совета кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — В этом году "Бест Вей" переименовался в потребительский кооператив и расширил круг пайщиков — начал привлекать в качестве пайщиков юридических лиц, а также расширил свои возможности: теперь ПК приобретает для пайщиков не только квартиры, но и апартаменты. Результаты работы кооператива говорят, во-первых, о его высокой привлекательности — мы предоставляем паевые средства без процентов; во-вторых, об относительно высокой скорости приобретения недвижимости для пайщика; в-третьих, о надежности — объект недвижимости проходит независимую оценку и юридическую проверку, кроме того, пайщик может в любой момент выйти из кооператива, получив внесенные им паевые средства в полном объеме".