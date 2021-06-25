EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Крыму объяснили, кому нужен тест на COVID-19 при заселении
"Нападение мы отбили": Киев назвал отказ ЕС от саммита с РФ "победой"
"Решения не будет однозначно": эксперт о "смерти" Минских соглашений
Сын Жириновского уходит из политики. Что будет с "наследством"?
Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным
Судья Карасёв получил в помощницы на матч Евро-2020 француженку
В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19
Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600
Наломали дров: в РФ зафиксирован дефицит древесины

Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти

Недвижимость » Жилкооперативы

Как сообщает совет кооператива, к концу июня 2021 года Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни "Бест Вей" приобрел для своих пайщиков более 2200 объектов недвижимости. Общее число пайщиков кооператива составляет более 17 000.

Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти

В очереди на покупку объектов недвижимости к концу июня стоит более 1600 пайщиков. Более 70 пайщиков, очередь которых уже подошла, находится в процессе сделки по приобретению недвижимости. Около 400 объектов недвижимости находится на оформлении. Рассчитывается за приобретенные объекты недвижимости около 1800 пайщиков. Полностью рассчитались за объекты недвижимости перед кооперативом 124 пайщика: приобретенные для них объекты недвижимости стали их собственностью, у них нет никаких долгов и обременений.

"Неуклонный рост количества пайщиков и объемов приобретенной для них недвижимости говорит о правильно выбранной стратегии развития кооператива, — уточняет заместитель председателя совета кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — В этом году "Бест Вей" переименовался в потребительский кооператив и расширил круг пайщиков — начал привлекать в качестве пайщиков юридических лиц, а также расширил свои возможности: теперь ПК приобретает для пайщиков не только квартиры, но и апартаменты. Результаты работы кооператива говорят, во-первых, о его высокой привлекательности — мы предоставляем паевые средства без процентов; во-вторых, об относительно высокой скорости приобретения недвижимости для пайщика; в-третьих, о надежности — объект недвижимости проходит независимую оценку и юридическую проверку, кроме того, пайщик может в любой момент выйти из кооператива, получив внесенные им паевые средства в полном объеме".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Число объектов недвижимости, приобретенных через ЖК "Бест Вей", продолжает расти
За санкции против Лукашенко заплатит Россия
"Решения не будет однозначно": эксперт о "смерти" Минских соглашений
Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?
Сын Жириновского уходит из политики. Что будет с "наследством"?
Эксперт назвал интересы ЕС и России при проведении саммита с Путиным
Судья Карасёв получил в помощницы на матч Евро-2020 француженку
В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19
Синдром Гарднера: симптомы, профилактика, наблюдение
Количество смертей от COVID-19 в России второй раз превысило 600
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Общество
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников