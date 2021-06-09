Эксперт посоветовал россиянам брать ипотеку прямо сейчас

Глава агентства недвижимости Ксения Аверс заявила, что на рынке в ближайшее время ожидается стабильность. По её словам, к этому приведёт продление программы льготной ипотеки для россиян.

Аверс уточнила, что благодаря этому ожидается сохранение объёмов строительства жилья. Вместе с тем, продажи недвижимости немного упадут, вследствие чего цены на квадратные метры останутся стабильными.

"Цены на жильё тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3-5%", — приводит NEWS.ru слова эксперта.

Также Аверс посоветовала вкладывать деньги в недвижимость. По её словам, сейчас самое время брать ипотеку из-за дальнейшего обесценивания денег.

"Даже в правительстве открыто заявляют о рекордных темпах инфляции. Деньги обесцениваются, а жильё стабильно растёт в цене,— сказала Аверс.

Во время выступления на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин предложил на год продлить действие программы льготной ипотеки для россиян с увеличением ставки до 7%.

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