EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава ГИБДД против снижения максимальной скорости в городах
Байден приготовил сигнал "для Путина и Китая"
"Германия — это не ЕС": Польша напомнила о своём "разочаровании" по "СП-2"
Сотрудник РАН: Земле угрожают 100 тысяч неизученных объектов
В квартире блогера Хованского обнаружены следы его морального разложения
Венгерские болельщики освистали коленопреклонение сборной Ирландии
В МИД ФРГ объяснили, какую тему стоило бы обсудить Путину и Байдену
Украинский омбудсмен Денисова назвала российские паспорта "аусвайсами"
Барабаны, петарды, горны: в Варшаве протестуют шахтёры и работники ТЭК

Эксперт посоветовал россиянам брать ипотеку прямо сейчас

Недвижимость

Глава агентства недвижимости Ксения Аверс заявила, что на рынке в ближайшее время ожидается стабильность. По её словам, к этому приведёт продление программы льготной ипотеки для россиян.

Эксперт посоветовал россиянам брать ипотеку прямо сейчас

Аверс уточнила, что благодаря этому ожидается сохранение объёмов строительства жилья. Вместе с тем, продажи недвижимости немного упадут, вследствие чего цены на квадратные метры останутся стабильными.

"Цены на жильё тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3-5%", — приводит NEWS.ru слова эксперта.

Также Аверс посоветовала вкладывать деньги в недвижимость. По её словам, сейчас самое время брать ипотеку из-за дальнейшего обесценивания денег.

"Даже в правительстве открыто заявляют о рекордных темпах инфляции. Деньги обесцениваются, а жильё стабильно растёт в цене,— сказала Аверс.

Во время выступления на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин предложил на год продлить действие программы льготной ипотеки для россиян с увеличением ставки до 7%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что выгоднее — аренда или ипотека?
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
"Хотят что-то украсть": Сурков оценил поведение Байдена перед встречей с Путиным
Почему девочкам-подросткам нельзя противозачаточные
Реестровое казачество и Союз казаков - не две стороны одной медали
Выяснилось, у кого Глюкоза подсмотрела свой "верёвочный" наряд
Стрессовые ситуации: реакция родителей и детей
Глава ГИБДД против снижения максимальной скорости в городах
Байден приготовил сигнал "для Путина и Китая"
"Кошмарят": от предпринимателя Ситникова хотят избавиться любым путем
Средний отит может привести к потере слуха
Эпилепсия чаще всего наблюдается у детей младше 5 лет
Популярное
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.

Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Новости Африки
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников