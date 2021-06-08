Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода

Зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, как поступить супругам с ипотечной квартирой после развода. По Семейному кодексу РФ имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью.

Адвокат в разговоре с NEWS.ru объяснила, что квартира может быть разделена между супругами, несмотря на то, что была куплена в ипотеку. При этом согласие банка, который выдал кредит, не потребуется. Обременение жилой площади при этом сохраняется.

Какую долю получит каждый из супругов в ипотечной квартире, решит суд. Но после раздела имущества может сложится ситуация, при которой за квартиру будет платить один из супругов, на кого оформлен договор.

Тогда одному из супругов необходимо обратиться в суд с просьбой разделить ипотечный кредит. Суд будет иметь полные основания, чтобы обязать второго также оплачивать ипотеку.

По словам Шакиной, существуют другие способы разделения ипотеки:

переоформление ипотечного договора на обоих супругов в банке;

взыскание суммы со второго супруга соразмерно его доле в квартире после выплата ипотеки основным заёмщиком;

второй супруг может отказаться от своей доли в квартире и лишиться необходимости оплачивать ипотеку. На это необходимо разрешение банка.

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