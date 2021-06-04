Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ-2021 рассказал о продлении льготных ипотечных программ.

Глава государства заявил, что льготная ипотека, которая была введена во время пандемии коронавируса, будет продлена до 1 июля 2022 года. Ставка ипотеки составит 7%, а предельный размер кредита - 3 млн рублей для всех регионов.

Кроме того, семейная льготная ипотека будет распространена на семьи, в которых первый ребёнок родился после 1 января 2018 года. Ранее программа действовала на семьи с двумя детьми.

Ставка по льготной семейной ипотеке составляет 6%. Будет повышен порог кредита - в Москве и Санкт-Петербурге он составит 12 млн рублей, в остальных регионах 6 млн.

Ранее "Правда.Ру" в разговоре с вице-президентом гильдии риэлторов России Константином Апрелевым разбиралась в ситуации на рынке недвижимости. По его мнению, после резкого скачка цены на первичном и вторичном рынке стабилизировались.