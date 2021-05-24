Россияне массово скупают загородные участки

За год спрос на загородные участки в России вырос на 40%. В основном жители городов покупают землю для дальнейшего строительства домов. Доля таких сделок составляет 66%.

По словам риелторов, это связано с тем, что в случае покупки "пустого" участка можно лучше спланировать семейный бюджет.

"Граждане постепенно приходят к пониманию того, что за городом можно купить участок и построить полноценный дом площадью 100-200 кв. м по цене небольшой квартиры в черте города", — приводит RT заявление Российской гильдии риелторов.

Льготные кредиты

Кроме того, россияне обратили внимание на загородные участки из-за льготной программы ипотеки на ИЖС. Кредит под 6,1% на приобретение земли могут получить граждане РФ от 21 до 65 лет.

Семьи с детьми могут рассчитывать на кредиты на ИЖС по ставке 4,7%.

Удалёнка

По словам эксперта "Авито Недвижимость" Дмитрия Алексеева, на повышение спроса также повлияла ситуация вокруг пандемии коронавируса. Из-за перехода на удалёнку многие хотят переехать за черту города.

"С широким распространением онлайн-форматов работы, учёбы и досуга граждане активнее стали рассматривать для себя возможность проживания за чертой города и всё чаще делать выбор в пользу приобретения участков и строительства домов", — заявил Алексеев.

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