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Возможности для приобретателей недвижимости, предоставляемые ПК

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Какие дополнительные возможности приобретателям недвижимости предоставляет потребительский кооператив.

Возможности для приобретателей недвижимости, предоставляемые ПК

Анализ возможностей осуществлен на основе модели потребительского кооператива "Бест Вей".

  • В качестве пайщика кооператива может выступить юридическое лицо.

При этом юридическое лицо имеет право претендовать на покупку недвижимости для личного пользования, а не офисной/производственной недвижимости: квартиры, апартаментов, машино-места.

  • Для пайщика есть возможность приобрести в рассрочку не только объект недвижимого имущества, но и объект движимого — автомобиль для личного пользования.

Учитывая, что для многих семей потребность в автомобиле не менее остра, чем в собственном жилье, потребительский кооператив способен решить для пайщика две его важнейшие проблемы — жилищную и транспортную.

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Автор: Ольга Лазарева
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