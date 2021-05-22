Возможности для приобретателей недвижимости, предоставляемые ПК

Какие дополнительные возможности приобретателям недвижимости предоставляет потребительский кооператив.

Анализ возможностей осуществлен на основе модели потребительского кооператива "Бест Вей".

В качестве пайщика кооператива может выступить юридическое лицо.

При этом юридическое лицо имеет право претендовать на покупку недвижимости для личного пользования, а не офисной/производственной недвижимости: квартиры, апартаментов, машино-места.

Для пайщика есть возможность приобрести в рассрочку не только объект недвижимого имущества, но и объект движимого — автомобиль для личного пользования.

Учитывая, что для многих семей потребность в автомобиле не менее остра, чем в собственном жилье, потребительский кооператив способен решить для пайщика две его важнейшие проблемы — жилищную и транспортную.