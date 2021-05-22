Возможности для приобретателей недвижимости, предоставляемые ПК

Какие дополнительные возможности приобретателям недвижимости предоставляет потребительский кооператив.
Анализ возможностей осуществлен на основе модели потребительского кооператива "Бест Вей".
При этом юридическое лицо имеет право претендовать на покупку недвижимости для личного пользования, а не офисной/производственной недвижимости: квартиры, апартаментов, машино-места.
Учитывая, что для многих семей потребность в автомобиле не менее остра, чем в собственном жилье, потребительский кооператив способен решить для пайщика две его важнейшие проблемы — жилищную и транспортную.
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