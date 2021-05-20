Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости

В правлении Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" сообщили, что на начало мая с. г. в кооперативе было более 17 тыс. пайщиков — это почти на 3 тыс. больше, чем в начале 2021 года.
Очередь на приобретение объектов недвижимости составляет более 1600 пайщиков. На оформлении находится более 400 объектов недвижимости. Около 1700 рассчитывается за объект недвижимости, а более 110 пайщиков рассчиталось за объект. За почти семь лет работы кооператив приобрел более 1800 объектов недвижимости.
Председатель совета кооператива доктор экономических наук Роман Василенко отмечает, что число пайщиков с начала года быстро растет.
"Это связано, — уточняет он, — с двумя основными причинами.
В частности, пайщиком может быть юридическое лицо, кроме того, пайщики получают возможность приобрести с помощью кооператива не только квартиру, но и другие объекты недвижимости — апартаменты, машино-места.
В нашем кооперативе средства предоставляются в рассрочку, без процентов. Переплата за квартиру минимальна. При этом длительность ожидания в очереди на покупку объекта недвижимости сокращается. Это привлекает в наш кооператив новых и новых пайщиков по всей России".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.