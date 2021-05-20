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Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости

Недвижимость » Жилкооперативы

В правлении Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" сообщили, что на начало мая с. г. в кооперативе было более 17 тыс. пайщиков — это почти на 3 тыс. больше, чем в начале 2021 года.

Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости

Очередь на приобретение объектов недвижимости составляет более 1600 пайщиков. На оформлении находится более 400 объектов недвижимости. Около 1700 рассчитывается за объект недвижимости, а более 110 пайщиков рассчиталось за объект. За почти семь лет работы кооператив приобрел более 1800 объектов недвижимости.

Председатель совета кооператива доктор экономических наук Роман Василенко отмечает, что число пайщиков с начала года быстро растет.

"Это связано, — уточняет он, — с двумя основными причинами.

  • Во-первых, кооператив с этого года предлагает более широкий круг возможностей для пайщиков.

В частности, пайщиком может быть юридическое лицо, кроме того, пайщики получают возможность приобрести с помощью кооператива не только квартиру, но и другие объекты недвижимости — апартаменты, машино-места.

  • Во-вторых, в этом году наметилась тенденция удорожания заемных средств, что увеличивает привлекательность кооперативных программ недвижимости.

В нашем кооперативе средства предоставляются в рассрочку, без процентов. Переплата за квартиру минимальна. При этом длительность ожидания в очереди на покупку объекта недвижимости сокращается. Это привлекает в наш кооператив новых и новых пайщиков по всей России".

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Автор: Ольга Лазарева
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