Энциклопедия решения квартирного вопроса от Романа Василенко

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко в качестве постоянного колумниста "Комсомольской правды" продолжает публиковать серию практических статей о том, как различные категории пайщиков решают свой квартирный вопрос с помощью кооперативных жилищных программ.

В основе практикума — реальные истории пайщиков кооператива, которые уже приобрели объекты недвижимости.

По отзывам читателей "КП", серия стала для них настоящей энциклопедией решения квартирного вопроса с помощью кооператива.

Читатель газеты Алексей сообщил нам, что всегда с интересом читает колонки Романа Василенко.

"Статьи дают представление как о технологии работы кооператива, так и о том, насколько он подходит для различных групп граждан: молодежи, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, граждан, переезжающих в другой город, и многих других", — подчеркивает Алексей.