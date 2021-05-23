Энциклопедия решения квартирного вопроса от Романа Василенко

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко в качестве постоянного колумниста "Комсомольской правды" продолжает публиковать серию практических статей о том, как различные категории пайщиков решают свой квартирный вопрос с помощью кооперативных жилищных программ.
В основе практикума — реальные истории пайщиков кооператива, которые уже приобрели объекты недвижимости.
По отзывам читателей "КП", серия стала для них настоящей энциклопедией решения квартирного вопроса с помощью кооператива.
Читатель газеты Алексей сообщил нам, что всегда с интересом читает колонки Романа Василенко.
"Статьи дают представление как о технологии работы кооператива, так и о том, насколько он подходит для различных групп граждан: молодежи, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, граждан, переезжающих в другой город, и многих других", — подчеркивает Алексей.
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