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Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё

Недвижимость

Согласно постановлению Конституционного суда России, нормы Гражданского кодекса и закона "О банкротстве" не запрещают обращать взыскание на единственное жильё должника при определённых условиях.

Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё

Как говорится в документе, законодательные нормы "не могут быть нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения", сообщает ТАСС. Так, можно взыскивать жильё, если его площадь превышает "разумные" потребности должника.

В постановлении Конституционный суд выражает недовольство работой законодательных властей. Он напоминает, что обязал их ещё в 2012 году внести в гражданское процессуальное законодательство поправки, которые разрешат взыскивать единственное жильё, если его площадь явно превышает потребности должника. Но за почти девять лет были подготовлены только два законопроекта и только один из них внесён в Госдуму, но прошёл только первое чтение.

Постановление Конституционного суда вынесено по жалобе жителя Калужской области Ивана Ревкова, который не смог наложить взыскание на квартиру площадью 100 кв м знакомой, задолжавшей ему 4 млн рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева
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