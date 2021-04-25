Какие дополнения к ЖК позволяют делать потребительские кооперативы

Потребительские кооперативы согласно законодательству обладают широкими возможностями приобретения недвижимости — как квартир, так и нежилых объектов. Рекомендации даны на основе опыта кооператива "Бест Вей".

Апартаменты

Как известно, апартаменты — нежилая коммерческая недвижимость, которая внешне ничем не отличается от квартиры. Там есть все необходимое для проживания людей: вода, электричество, санузел, место для кухни.

Возможность приобретения апартаментов для пайщиков кооператива — важное дополнение к возможности покупать жилую недвижимость, ведь зачастую они более привлекательны по цене, чем квартиры. Их отличие от квартир состоит в том, что строятся они на участках земли с видом разрешенного использования — не для многоквартирной жилой застройки, что существенно влияет на их стоимость. Кроме того, там нельзя оформить постоянную регистрацию — только временную. Но для тех, кто не нуждается в регистрации или приобретает дополнительную недвижимость для проживания, приобретение апартаментов — оптимальный по цене вариант. Кооператив позволяет приобретать апартаменты в рассрочку с минимальной переплатой.

Машино-места

В современном мире высокой мобильности собственное машино-место — необходимое дополнение к собственной квартире. Потребительский кооператив дает возможность своим пайщикам приобрести не только квартиру, но и место на стоянке автомобилей или в гараже. Примечательно, что машино-место считается обособленным объектом недвижимости, имеющим отдельный кадастровый номер. При этом, как и в случае с апартаментами, кооператив позволяет приобретать машино-места в рассрочку с минимальной переплатой.