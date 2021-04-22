Управляющие компании "зарабатывают" на жильцах

Есть несколько способов, с помощью которых управляющие компании могут "зарабатывать" на жильцах. О самых популярных из них рассказали юристы.

Так, управляющий партнёр юридического бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев утверждает, что управляющие компании (УК) часто завышают цены на ремонтные работы, сообщает РИА Недвижимость. Договор заключается с дружественной компанией, стоимость работ которой превышает рыночный уровень. Разницу УК кладёт себе в карман.

Ещё одной распространённой схемой "заработка" является сдача в аренду общедомовых помещений под склады, магазины, кафе и мастерские. Арендные платежи должны распределяться между жильцами, но УК пользуются их "правовой неграмотностью" и деньги забирает себе.

Если первую схему сложно выявить и доказать, то в случае появления магазина, парикмахерской или склада, нужно обращаться в УК и требовать деньги.

Председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова обратила внимание ещё на одну популярную схему "заработка" — включение в годовой отчёт работ и услуг, которые фактически не оказывались. Речь идёт о завышенном количестве уборок подъездов, прочисток мусоропровода и так далее.

В случае обнаружения несоответствия рекомендуется сначала подать жалобу в саму УК, при отсутствии её реакции обращаться в Роспотребнадзор и областную Жилинспекцию.

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