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Управляющие компании "зарабатывают" на жильцах

Недвижимость » Мнение

Есть несколько способов, с помощью которых управляющие компании могут "зарабатывать" на жильцах. О самых популярных из них рассказали юристы.

Управляющие компании "зарабатывают" на жильцах

Так, управляющий партнёр юридического бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев утверждает, что управляющие компании (УК) часто завышают цены на ремонтные работы, сообщает РИА Недвижимость. Договор заключается с дружественной компанией, стоимость работ которой превышает рыночный уровень. Разницу УК кладёт себе в карман.

Ещё одной распространённой схемой "заработка" является сдача в аренду общедомовых помещений под склады, магазины, кафе и мастерские. Арендные платежи должны распределяться между жильцами, но УК пользуются их "правовой неграмотностью" и деньги забирает себе.

Если первую схему сложно выявить и доказать, то в случае появления магазина, парикмахерской или склада, нужно обращаться в УК и требовать деньги.

Председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова обратила внимание ещё на одну популярную схему "заработка" — включение в годовой отчёт работ и услуг, которые фактически не оказывались. Речь идёт о завышенном количестве уборок подъездов, прочисток мусоропровода и так далее.

В случае обнаружения несоответствия рекомендуется сначала подать жалобу в саму УК, при отсутствии её реакции обращаться в Роспотребнадзор и областную Жилинспекцию.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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