По угрозой банкротства находятся застройщики 2,7 млн кв м жилья

По угрозой банкротства находятся застройщики, которые возводят около 2,7 млн кв м жилья, что может привести к появлению новых обманутых дольщиков. Об этом предупредил генеральный директор Фонда защиты дольщиков Константин Тимофеев.

По его словам, одной из основных задач фонда является "предбанкротный мониторинг", в зоне которого сейчас находится возведение 2,7 млн кв м жилья. Тимофеев считает, что с высокой вероятностью все попавшие в мониторинг застройщики станут банкротами, что приведёт к появлению новых обманутых дольщиков.

Согласно оценке фонда, пока отрасль полностью не перейдёт на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов (на это потребуется 2-2,5 года), обманутые дольщики продолжат появляться. С начала года их число увеличилось на 5 тысяч человек, в ближайшие 2,5 года может вырасти на 25 тысяч человек.

Между тем, Минфин ранее заявил, что проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом.

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