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"Главстрой" стал лучшим работодателем России в строительной отрасли

Недвижимость

2020 год изменился мир работы, взгляд людей на работу и ее место в жизни, а также на сам процесс — как где, когда и сколько работать. Пандемия изменила жизнь людей, она оказала значительное влияние особенно на средний класс, который восприимчив к изменениям условий жизни и потери идентичности. Представление изменили люди по обе стороны — соискатели и сотрудники, а также руководители бизнеса и профессионалы в управлении персоналом.

"Главстрой" стал лучшим работодателем России в строительной отрасли

С учетом изменившейся ситуации средний класс стал еще более детально подходить к выбору среды для жизни, работы и досуга, а также социума, который разделяет их интересы и ценности.

Ключевые бизнесы изменили свой подход к кадровой политике, условиям труда и мотивации сотрудников. 15 апреля были объявлены лучшие работодатели России по данным крупнейшего ежегодного исследованием брендов работодателей Randstad Employer Brand Research.

В одной из самых важных отраслей "Недвижимость и строительство" лучшим работодателем стала компания "Главстрой". В исследовании приняли участие люди от 18 до 65 лет. В интервью им задавали вопросы о том, как они выбирают работу, на основании чего отдают предпочтение той или иной компании-работодателю.

Компания "Главстрой" во второй раз названа самым привлекательным работодателем России в сфере строительства, компания стала первой в рейтинге также в 2018 году.
Исследование проводится с 2013 года, его организаторами выступает международная корпорация Randstad и кадровое агентство АНКОР. В этом году в исследовании приняли участие более 190 000 респондентов и 6136 компаний-работодателей из 34 стран мира.

В 2021 году в список самых важных критериев при выборе работодателя вошли:

  • заработная плата и социальный пакет,
  • гибкий график и приятная рабочая атмосфера,
  • финансовая стабильность компании,
  • возможности карьерного роста,
  • социальная ответственность
  • и внедрение современных технологий.

Неудивительно, что именно "Главстрой" стал лучшем работодателем в строительной отрасли в сложный для всех направлений экономики пандемийный год. Основатель компании — предприниматель Олег Дерипаска всегда уделял внимание формированию сильного среднего класса в России, понимая его важную роль для устойчивого развития экономики страны.

Он построил бизнес, способный предугадывать социальные запросы общества и воплощать их в городском пространстве. Ключевое условие решения этой стратегической задачи — создание сильного девелоперского бренда, который аккумулирует внутри себя настоящих профессионалов, предлагая лучшие условия труда и самые амбициозные задачи на рынке недвижимости.

Он первым в начале 2000-х начал внедрять в урбанистике и градостроительстве комплексный подход и социокультурное программирование территорий, позволяющие повысить качество жизни, — определяющий фактор комфорта и благосостояния среднего класса.

Олег Дерипаска создал уникальный для России девелоперский продукт, который формирует сильный средний класс. Разработал специальную систему социокультурного программирования таких территорий с учетом высоких стандартов и требований к уровню и качеству жизни, в том числе наполнение парками, разнообразными функциями, технологиями и сервисами, создание условий для работы и развития бизнеса.

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Автор: Ольга Лазарева
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