Эксперты уверены в дальнейшем росте цен на недвижимость

Низкие ставки по ипотечным кредитам, в том числе в рамках льготной ипотеки, и некоторые другие факторы привели к дефициту объектов на рынке недвижимости, что вылилось в рост цен на жильё. В дальнейшем цены на квартиры продолжат расти, даже с учётом роста ставок по ипотеке, уверены эксперты.

По словам вице-президента общественной организации "Опора России", руководитель направления "Строительство и ЖКХ" Евгения Шлеменкова, несмотря на грядущий рост ставок по ипотеке, она останется доступной для россиян и спрос на квартиры продолжит превышать предложение, сообщает URA.RU. Поэтому если у гражданина есть возможности улучшить жилищные условия за счёт ипотеки, то это нужно делать сейчас, пока не выросли процентные ставки.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко согласна с тем, что при потребности в покупке жилья и наличии возможности оплачивать ипотеку нужно оформлять её сейчас. В ближайшем будущем ожидается рост ипотечных ставок, как из-за решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку, так и из-за окончания программы льготной ипотеки.

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