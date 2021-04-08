Президент поручил ФАС проверить рост цен на жильё

Средний рост цен на жилую недвижимость в России составил 12%, но в отдельных регионах достиг 20% и даже 30%, отметил президент Владимир Путин. В связи с этим он поручил Федеральной антимонопольной службе проверить ситуацию на рынке.

Путин считает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проверить, что происходит с ценами на жильё в стране. Он заявил об этом на совещании с правительством по вопросам предыдущих посланий Федеральному собранию.

Президент указал, что на рынке недвижимости наблюдается "не просто рост цен", а "существенный рост". Например, при среднем росте цен на 12% в Северной Осетии недвижимость подорожала на 30%, в Орловской области и Адыгее рост превысил 19%, в Амурской области она увеличилась на 18,6%, в Рязанской — на 17,6%, перечислил он.

При этом Путин согласился с тем, что цены могли подскочить на Дальнем Востоке, но почему такое происходит в европейской части ему непонятно.

Президент полагает, что для решения проблемы нужно создать дополнительное предложение на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, резюмировал он.