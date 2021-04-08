Хуснуллин отчитался о перевыполнении плана по ипотеке

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов заявил о досрочном выполнении плана по снижению ипотечной ставки.

По его словам, средняя стоимость ипотеки в 2020 году составила 7,5% годовых, в то время как планировалось снизить её до 8% годовых к 2024 году.

Основной вклад в достижении цели внесла государственная программа субсидирования ипотечной ставки до 6,5% годовых, в рамках которой уже выдано около 450 тысяч кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей.

Также помощниками в снижении ставки стали и другие государственные программы, считает Хуснуллин. В частности, 142 тысячи семей получили компенсации по ипотечным кредитам на сумму до 450 тысяч рублей (63 млрд рублей в целом). Ещё 130 тысяч человек оформили семейную ипотеку под 6% годовых на 344 млрд рублей, 18 тысяч человек — дальневосточную ипотеку под 2% годовых на 66 млрд рублей и 61 тысяча человек — сельскую ипотеку под 1-3% годовых на 115 млрд рублей.