Риелтор рассказала, у кого не стоит покупать жильё

Не стоит покупать жильё у людей с психическими расстройствами, поскольку велика вероятность признания сделки недействительной. Об этом и о других "опасных" собственниках жилья, с которыми не стоит иметь дел, агентству "Прайм" рассказала управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

По её словам, сделка купли-продажи жилья будет признана недействительной, если собственник с психическим расстройством в день её заключения обратится в поликлинику с жалобой на состояние своего здоровья. По оценкам Коркка, такие ситуации случаются слишком часто.

Также она посоветовала с особым вниманием покупать жильё у наследников. Несмотря на то что наследство по завещанию имеет приоритет перед наследством по закону, остаётся круг лиц, которым всё равно полагается доля. Речь идёт о нетрудоспособных гражданах, находящихся на иждивении умершего. К ним могут относится наследники любой очереди, в том числе очень дальние родственники.

Кроме того, спустя длительное время могут появиться наследники, которых обнаружить при проверке невозможно, но их права подлежат удовлетворению. В данном случае речь идёт, например о внебрачных детях.

Нужно быть осторожными и при покупке жилья, приобретённого нынешним владельцем с привлечением материнского капитала, поскольку дети имеют право на долю в нём.

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