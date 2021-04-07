Ипотечный "бум" в России закончился

Темпы ипотечного кредитования в России снижаются, что позволяет говорить об окончании "бума" на рынке ипотеки. К такому выводу пришёл начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, сообщает РИА "Новости".

Согласно выводам финансиста на основе данных Центробанка, исторический максимум в ипотечном кредитовании был зафиксирован в октябре 2020 года. Тогда банки выдали россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 546,2 млрд рублей. В феврале 2021 года выдача ипотеки сократилась на 26,2%, до 403,3 млрд рублей.

"Из опубликованной регулятором статистики следует, что темпы ипотечного жилищного кредитования постепенно падают, бум на рынке ипотеки завершается", — считает Осадчий.

При этом он исключил влияние сезонного фактора, поскольку в феврале 2020 года по сравнению с октябрём 2019 года выдача ипотеки снизилась всего на 0,4%.

Эксперт считает, что причиной охлаждения ипотечного кредитования стал кризис, который снизил темпы роста жилищного строительства. Также на ситуацию влияют упавшие реальные располагаемые доходы россиян и растущая долговая нагрузка. Кроме того, "аппетит" граждан могли испортить наметившаяся тенденция роста процентных ставок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.