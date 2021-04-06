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Россияне потратили рекордную сумму на покупку элитного жилья в Москве

Недвижимость » Аналитика

В I квартале 2021 года общая сумма сделок по покупке элитного жилья в Москве на первичном и вторичном рынках достигла исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку агентства недвижимости Savills.

Россияне потратили рекордную сумму на покупку элитного жилья в Москве

За первые три месяца 2021 года общая сумма сделок в элитном сегменте достигла 50 млрд рублей ($655 млн), "что является абсолютным рекордом квартального денежного объема спроса за всё время наблюдений".

По сравнению с I кварталом 2020 года объём сделок вырос на 47% — год назад он составлял 34 млрд рублей. Количество сделок увеличилось на 34%.

При расчёте аналитики Savills учитывали недвижимость стоимостью от $1 млн. Средняя стоимость элитного жилья выросла на 8% и составила 134 млн рублей ($1,8 млн). Более 40% сделок пришлось на покупку жилья с ценой от 700 тысяч до 1 млн рублей за квадратный метр.

Savills связывает столь существенный рост сделок с совокупностью нескольких факторов, среди которых "относительно слабый и при этом отчасти стабилизированный рубль" и низкие ставки по вкладам, которые оставляют недвижимость привлекательным активов для инвестиций.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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