С начала года средняя стоимость квартир на вторичном рынке России увеличилась с начала года на 9%. Об этом сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на подсчёты компании "Авито Недвижимость".
В годовом выражении рост цен составил 16% (I квартал 2021 года к I кварталу 2020 года).
Сильнее всего "вторичка" подорожала в Калининграде: на 17% с начала года и на 44% за последний год. В тройку "лидеров" вошли Сочи и Севастополь, где за год вторичное жильё подорожало на 35% и 27% соответственно.
В Москве рост цен составил 23%, в Санкт-Петербурге — 26%. Причём с начала года московская "вторичка" подорожала на 5%, а питерская — на 11%.
Аналитики объясняют продолжающийся рост цен на вторичное жильё тем, что спрос всё ещё превышает предложение, которое продолжает сокращаться. При этом спрос за год увеличился на 13%.
Также на ситуацию влияют рост цен на строительные материалы и переход отрасли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.
Тем не менее, эксперты прогнозируют стабилизацию цен на вторичном рынке в ближайшее время, учитывая постепенное исчерпание спроса и повышение ключевой ставки ЦБ.
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