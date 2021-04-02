Ян Лузин: выгода от инвестиций в жилищное строительство очевидна

В прошедшем году, даже несмотря на пандемию коронавируса, сфера жилищного строительства продемонстрировала достаточно серьезный рост. Это было обусловлено, прежде всего, программой льготной ипотеки, которая заметно подстегнула спрос на квартиры. Бизнесмен Ян Лузин о достоинствах и недостатки вложений в недвижимость.

"С точки зрения инвестиционной привлекательности рынок жилищного строительства так и остался достаточно интересным вариантом, даже несмотря на определенные трудности, например, приостановку строительных работ весной-летом прошлого года. Главные преимущества такого вида инвестиций — достаточно быстрая окупаемость, надежность и невысокая волатильность рынка.

Однако, при планировании инвестиций в жилищное строительство стоит принимать во внимание несколько немаловажных факторов.

Первый фактор связан с перспективами рынка жилой недвижимости после завершения программы льготной ипотеки.

Строительный комплекс активно продвигает мысль о необходимости продолжения такой программы, так как это позволит обеспечить загрузку строительных мощностей, смежных отраслей экономики, а также обеспечить рабочие места. Им возражают финансисты, по мнению которых вполне вероятно образование так называемого "ипотечного пузыря" из-за увеличения доли невозвратных кредитов. Здесь необходимо отметить, что на самом деле в прошедших кризисах 2008-2009 и 2014-2015 гг., несмотря на значительное ослабление рубля и снижение уровня доходов населения, доля занятости оставалась достаточно высокой и процент просроченных ипотечных кредитов составлял не более 1% в общей доле выданных займов. Поэтому образование ипотечного пузыря, скажу прямо, маловероятно.

Однако, не стоит сбрасывать со счетов фактор стабилизации рынка после ажиотажа, вызванного льготной ипотекой. В любом случае, после роста спроса возможно определенное затишье, либо даже спад, который будет вызван как падением потребительского интереса (проще говоря, все кто хотел купить квартиру, уже сделали это), так и сокращением количества объектов. Поэтому вполне вероятно, что и интерес инвесторов к вложениям в жилищное строительство будет повторять кривую спроса.

Инвестиции

Следующий фактор связан с переходом на эскроу-счета и проектное финансирование.

Это относится ко всем проектам, реализация которых началась после 1 июля 2019 г. Для дольщиков данная мера, бесспорно, послужила благом, так как заметно снизилась рискованность вложений в жилую недвижимость. С другой стороны, при переходе на эскроу-счета пострадали небольшие застройщики, которые были вынуждены уйти с рынка. Кроме того, введение эскроу-счетов и переход на проектное финансирование привел к увеличению порога входа для потенциальных инвесторов.

Некоторые эксперты отмечают, что ввиду вышеперечисленных факторов инвестиционная привлекательность жилищного строительства может снизиться до чуть ли не 15% годовых. Позволю себе с этим не согласиться — считаю, что падение доходности если и произойдет, то будет не столь значительным и останется в рамках 20-30% годовых по большинству объектов".