Как бороться с несуществующими долгами за услуги ЖКХ

Москвичи в марте этого года начали получать странные квитанции за услуги ЖКХ: у кого-то всплыли старые долги, кто-то получил счета за ещё не истёкший месяц. "Общественная служба новостей" выяснила, как с этим бороться.

По словам адвоката Виталия Ревзина, проблема с рассылкой квитанций управляющих компаний (УК) с завышенными счетами за услуги ЖКХ не нова. Решить эту проблему можно посредством взаимодействия с УК.

В первую очередь, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг, нужно рассчитать их стоимость. После этого — направить в УК заявление с требованием провести перерасчёт. По идее, управляющая компания должна произвести его и вернуть разницу между уплаченными деньгами и получившейся суммой.

При этом Ревзин подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что УК не согласится с позицией собственника жилья и не признает ошибку. В таком случае единственный выход — идти в суд, причём с поддержкой адвокатов, поскольку отстоять свои законные интересы в одиночку очень сложно.

Стоит также напомнить, что долги трёхлетней давности по закону не подлежат взысканию, а в случае ошибочного расчёта стоимости услуг ЖКХ управляющая компания обязана заплатить собственнику жилья 50% от неправильной суммы в качестве "если угодно, своеобразного штрафа".