Москва ворвалась в десятку городов мира по росту цен на жильё

К концу 2020 года цены на жильё в Москве выросли настолько, что российская столица ворвалась в десятку городов мира, хотя ещё год назад занимала 69-е место. Ещё выше в рейтинге расположился Санкт-Петербург.

Москва заняла седьмое место, Санкт-Петербург — пятое, сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank.

Столь мощный рывок в рейтинге объясняется тем, что жильё в Москве за 2020 год подорожало на 21,1%. В 2019 году рост цен составил всего 4%, и поэтому Москва была на 69-м месте.

Существенное увеличение стоимости объясняется повышенным спросом, ставшим особенно заметным во второй половине года. В это время начали снимать карантинные ограничения и реализовался отложенный спрос, к тому же подогретый низкими ставками по ипотеке. В этом году ожидается сохранение тенденции в Москве из-за нехватки предложения.

Рост цен на жильё в Санкт-Петербурге был ещё выше — 25,4%, хотя рывок в рейтинге менее впечатляющий, поскольку в 2019 году цены здесь выросли на 12,4%. Удвоение темпов роста стоимости жилья обусловлено сокращением объёма предложения и высоким спросом.

Первые три места в рейтинге заняли турецкие города — Анкара, Измир и Стамбул. В пятёрку также вошёл новозеландский Окленд.