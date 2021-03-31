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Продление льготной ипотеки перегреет рынок недвижимости

Недвижимость

Продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года на текущих условиях может привести к перегреву рынка недвижимости. Об этом говорится в исследовании российского рейтингового агентства "Эксперт РА".

Продление льготной ипотеки перегреет рынок недвижимости

В некоторой степени перегрев начался ещё в 2020 году, поскольку повышенный спрос на недвижимость, спровоцированный льготной ипотекой, вызвал рост цен. Это привело к тому, что заёмщики были вынуждены брать в кредит большие суммы, тем самым уменьшая выгоду от низкой процентной ставки.

В десяти российских регионах выгода исчезла полностью: это Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Амурская области, Забайкальский край, Адыгея, Северная Осетия и Севастополь. В шести из них также наблюдалось значительное сокращение объёмов ввода жилья.

В случае, если программа льготной ипотеки в настоящем формате будет прекращена, как и намечено, 1 июля 2021 года, то "застройщики будут вынуждены ограничить повышение цен, чтобы сохранить спрос".

Агентство также считает, что во II полугодии 2021 года темпы прироста просроченных ипотечных кредитов могут ускориться до 12-15% с 8-10% полугодием ранее. Прогноз обосновывается "реализацией по реструктурированным на фоне пандемии ссудам и окончанием послаблений Банка России по оценке качества розничных ссуд".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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