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Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков

Недвижимость » Жилкооперативы

Кооператив получил более широкий статус: в конце февраля произошло официальное переименование, а также расширение сферы деятельности кооператива, нашедшие свое отображение в новом уставе кооператива "Бест Вей".

Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков

Ныне кооператив именуется Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни "Бест Вей". Как сообщил член правления кооператива кандидат экономических наук Евгений Чайчук, в соответствии с дополнениями в устав теперь кооператив "Бест Вей" на основании законодательства о потребительской кооперации имеет право привлекать в качестве пайщиков юридических лиц. Кроме того, помимо жилищной программы в кооперативе появилась программа покупки объектов нежилой недвижимости.

"Эти изменения позволят ускорить приток пайщиков в кооператив, — подчеркивает Чайчук. — Они ускорят приобретение объектов недвижимости в интересах пайщиков. Таким образом, они увеличат объем возвратных платежей за приобретенные с помощью кооператива объекты недвижимости, благодаря которым пополняется паевой фонд кооператива. Следовательно, очередь на покупку квартиры в кооперативе будет двигаться значительно быстрее. Основная концепция сохранена: кооператив, как и раньше, предоставляет средства беспроцентно, он, как и раньше, подчиняется требованию законодательства о возврате пая в полном объеме в случае выхода пайщика из кооператива. Он так же, как и раньше, приобретает объекты недвижимости только на вторичном рынке, что, на наш взгляд, наиболее безопасно".

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Автор: Ольга Лазарева
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