Что дает отелю участие в Национальной гостиничной премии?

В Москве в рамках общего собрания Российской гостиничной ассоциации прошли круглые столы по актуальным вопросам развития туризма в стране.

О перспективах развития гостиничной сферы и Национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. Участники встречи обсудили практику применения новой редакции "Правил предоставления гостиничных услуг" и изменения в нормативно-правовых актах по классификации. Одним из важных вопросов круглого стола стало проведение Национальной гостиничной премии 2021.

Организаторы Премии выделили основные преимущества, которые дает номинантам участие в мероприятии.

Во-первых, это бесплатные рекламные возможности, включающие отдельную страницу участника на популярном ресурсе hotelawards. ru, трафик с которой может конвертироваться в конкретные брони.

Во-вторых, участие в Премии — великолепный информационный повод, который номинант может использовать на своих ресурсах как показатель надежности и качества.

Участие в Премии также открывает новый формат коммуникаций с гостями, которые с удовольствием голосуют за "свои" отели. И кроме того, Национальная гостиничная премия служит инструментом повышения лояльности и мотивированности коллектива отеля-номинанта. Полноценным участником престижного конкурса ощущает себя не только руководство, но и каждый сотрудник.

"Практическая польза для всех номинантов с самого начала лежала в основе концепции Премии, — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Возможности для продвижения на рынке, которые дает конкурс, весьма значительны. Мы рады, что у нас есть возможность привлечь внимание широкой публики к лучшим представителям гостиничного бизнеса в преддверии нового сезона, на который все возлагают большие надежды". "Национальная гостиничная премия — очень конкурентная среда, — добавляет руководитель Организационного комитета Премии Дмитрий Демидов. — Но это здоровая конкуренция. Номинанты демонстрируют услуги лучшего качества, завоевывая симпатии и доверие людей. Происходит личное знакомство пользователя и отеля, в результате которого номинант получает лояльного гостя".

На сегодняшний день организаторы получили заявки на участие почти во всех 33 номинациях Премии. Наиболее популярные номинации — Лучший отель категории "три звезды" и Поставщик года. Прием заявок и размещение материалов участников на официальном сайте Премии продолжается.

О Национальной гостиничной премии.

Организатор — Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты РФ. К участию приглашаются средства размещения всех категорий, заявки на некоторые номинации могут подать и физические лица — руководители гостиничных предприятий. Официальный партнер Премии — Центр международной торговли (Москва). Уполномоченный партнер — журнал "Отель".

О Российской гостиничной ассоциации.

Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) — некоммерческая организация, объединяющая гостиничные предприятия и другие коллективные средства размещения, а также производителей товаров и услуг для них. Основана в 1997 году. На сегодняшний день в РГА входит около 600 средств размещения.

Более подробную информацию можно получить в Организационном комитете Национальной гостиничной премии. Телефон: +7 (903) 707-05-75, e-mail: hotelawards.ru@gmail.com и на сайте hotelawards.ru.