Покупка жилья для сдачи в аренду больше не приносит прибыль

Приобретение квартир для последующей сдачи в аренду больше не приносит желаемой прибыли, утверждает основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев. Более того, он считает такую инвестицию "плохой" по ряду других причин.

Об этом Гальцев рассказал РИА "Новости".

Эксперт обратил внимание на то, что "аренда не всегда обгоняет реальную инфляцию". За последние 10 лет только три года жилая рента незначительно обгоняла реальную инфляцию, коммерческая рента — девять лет. "Но прямо сейчас ставки падают в обоих сегментах", — указал он.

Также Гальцев напомнил, что вместе с покупкой недвижимости появляются и новые расходы — на содержание и ремонт жилья. Кроме того, придётся решать проблемные вопросы с квартиросъёмщиками и с соседями. Если гражданин сдаёт в аренду пять-десять объектов недвижимости, то имеется смысл нанять управляющего для решения подобных вопросов.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура в беседе с "Правдой.Ру" вообще предостерёг от любых вложений в недвижимость, так как это "достаточно неликвидный актив". По его словам, сейчас значительно перспективнее вкладывать рубли в доллары.